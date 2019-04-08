أخبار مصر | برلماني: التعديلات الدستورية أصبحت ضرورية لا محالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التعديلات الدستورية أصبحت ضرورية لا محالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية أصبحت ضرورية لا محالة بعد ثبوت بالدليل القاطع أن دستور 2014 كان دستورا للضرورة وبالفعل بعد استقرار الأوضاع واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والقارية والدولية بفضل القيادة السياسية أصبحت الحاجة ملحة لتعديل الدستور لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.

وأوضح العميرى، أن التعديلات الدستورية المطروحة تتعلق بمواد جوهرية وعلى المواطنين أن يعلموا ذلك جيدا وهذا ما قام به حزب مستقبل وطن فى محافظة مطروح حيث عقد العديد من الندوات التثقيفية للمواطنين واللقاءات ما يفوق 50 لقاء مباشرا مع كافة أطياف المواطنين بالمحافظة للإجابة على أهم سؤال يشغل بال الشارع المصرى ألا وهو لماذا نعدل الدستور؟ ولماذا فى هذا التوقيت؟ وكان هناك تفاعل بين المواطنين والندوات التى عقدها الحزب بعد الإجابة على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديلات سواء من قريب أو من بعيد لقطع الطريق على المشككين وأولئك الذين لا يريدون لمصر استقرار.

وأكد النائب البرلماني، أن المواطنين أصبح لديهم قناعة كافية بفكرة التعديلات بفضل هذه الندوات والاجتماعات المتكررة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة أكبر حشد للاستفتاء على التعديلات الدستورية حال طرحها للتصويت وهذا ينم على علم ووعى وثقافة المواطنين بالمحافظة وأن الجميع يريد استقرار ومزيد من المشروعات القومية والتنموية على أرض الواقع، خاصة بعدما شهدت المنطقة الغربية اهتماما منقطع النظير خلال السنوات الماضية.