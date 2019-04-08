أخبار مصر | وزارة الشباب تطلق جائزة "التميز" للصحفيين والإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تطلق جائزة "التميز" للصحفيين والإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق جائزة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، وهى الجائزة الأولى من نوعها التى تطلقها الوزارة لتشجيع شباب المبدعين، بالإضافة لإطلاق العدد الأول من مجلة الشباب.