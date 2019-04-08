أخبار مصر | رئيس نقابة الغزل والنسيج: رسالة تأييد من عمال القطاع للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة الغزل والنسيج: رسالة تأييد من عمال القطاع للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن نقابة الغزل والنسيج تعتبر صرح العمال، مؤكدًا بدء خطة طموحة نحو تطوير صناعة الغزل والنسيج، تعتمد أولًا وقبل أي شيء على العامل الذي لن يتم أي إصلاح ولن يكون إلا به.

وجاء ذلك خلال افتتاح وزيرا القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، اليوم الأثنين، قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بنقابة العاملين بالغزل والنسيج، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

وقال: إن قطاع الغزل والنسيج تدهور لفترات طويلة ولكن آن الأوان للتطوير فى ظل قيادة سياسية تدعم وتدرك مدى أهمية هذا القطاع.

وفي بداية كلمته أرسل عبد الفتاح إبراهيم نيابة عن جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييد التعديلات الدستورية، وقال: إن نقابة الغزل والنسيج تتسم بالعراقة والأصالة، مقدمًا كل الشكر للوزيرين على الحضور والتشريف، كما قدم كل آيات الشكر والتقدير للنقابي المخضرم الكبير أحمد فهيم، صاحب الفضل في إنشاء أول كيان نقابي في مصر، ومؤسس الحركة النقابية المصرية، وأول رئيس لنقابة الغزل والنسيج.

Advertisements

وشدد على أن الفضل كل الفضل في هذا العمل والتطوير يرجع بصورة مباشرة لعمال الغزل والنسيج والذي تم بعرقهم وبسواعدهم.

وأضاف أن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة أحدثت تغييرًا جذريًا في قاعدة النقابة العامة للغزل والنسيج بنسبة تصل إلى 96%، وتغييرًا في النقابة العاملة يصل إلى نحو 88%، ولأول مرة يكون هناك 42 امرأة نقابية في تاريخ النقابة العامة للغزل والنسيج، مما يعتبر إضافة كبيرة للقطاع، من سيدات فضليات، أو عظيمات مصر كما نتعلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج قادمة بقوة، وأننا ماضون في التحديث والتطوير، كي تعود صناعة الغزل في مصر لأوج عطائها، مضيفًا أن ملف التدريب من أهم الملفات التي ترتكز عليها منظومة تطوير صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن أمس الحاجة لتدريب وتثقيف النقابيين الجدد، والقيادات النقابية التي تصل إلى 2400 قيادة نقابية في نقابة الغزل والنسيج.