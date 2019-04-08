أخبار مصر | برلماني: أمريكا تمتلك اقتصادًا متينًا وعلينا أن نستغل ذلك من زيادة حجم استثماراتها في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: أمريكا تمتلك اقتصادًا متينًا وعلينا أن نستغل ذلك من زيادة حجم استثماراتها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمريكا تأتي في وقتها المناسب حيث تتزامن مع تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد في مصر، بما يسمح بتعزيز تدفق مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

وأضاف "عبد الله"، أن أمريكا تمتلك اقتصادًا متينًا وعلينا أن نستغل ذلك من خلال زيادة حجم استثماراتها في مصر، لذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يركز في زياراته للولايات المتحدة على عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين وصناديق الاستثمار الكبرى، حتى يوصل لهم الصورة الجديدة لمصر.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مصر دولة كبيرة ورائدة في الشرق الأوسط، والزيارة تأتي في وقت تعج فيه المنطقة بالأحداث، لذلك فهي زيارة مهمة ومرتقبة من الجانبين، على أكثر من مستوى.