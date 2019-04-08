أخبار مصر | "التضامن": مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتي 18 من أبريل الجارى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتي 18 من أبريل الجارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الاهلية حتى 18 أبريل الجارى للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والتى كان من المقرر لها الانتهاء الاربعاء 10 من ابريل الجارى، وذلك تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

وأشارت والى أن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجيج الفائز بتاشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من اجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

هذا وأوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، ان الحجيج الفائزين بالتاشيرات لهذا العام بدءوا فى سداد رسوم رحلة الحج منذ الثانى من ابريل الجارى من خلال اقرب مكتب بريد او فروع البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهوريه، حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأضاف عبد الموجود انه على كل حاجا فائز بالقرعة كفائز أساسى سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الإجتماعيه ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لاتقل عن سنة اضافة الى فيش جنائى وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعه لوزاره الصحه وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وان جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.

وأوضح عبد الموجود أنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.