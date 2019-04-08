أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة معاناة أبناء الأقصر من تعسف الشركات العاملة بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة معاناة أبناء الأقصر من تعسف الشركات العاملة بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال والبترول، حول معاناة أبناء الأقصر من تعسف الشركات العاملة في محافظتهم.

وقال إدريس في البيان العاجل:"جرى العُرف عند إنشاء أي مصنع أو إقامة مشروع أو فتح مصنع أو شركة جديدة في أي محافظة من محافظات مصر، ان يكون شباب هذه المحافظة، لهم النصيب الأكبر في الوظائف التي يتم الإعلان عنها، أو الأولوية في قبول طلبات التوظيف، أو شغل الوظائف الخالية".

وتابع النائب البرلماني: "إلا أن أبناء الأقصر، ليس لهم أي حظ في تلك الوظائف الشاغرة بمحافظتهم، بدءًا من مستشفى شفاء الأورمان، وصولًا إلى شركة الغاز الطبيعي التي تعمل في الأقصر، ففي الأولى، استعانت إدارة المستشفى بعاملين من خارج المحافظة، وفي الثانية استعانت الشركة العاملة في مجال الغاز الطبيعي، بعاملين من محافظات أخرى، وكأن محافظة الأقصر قد عُقمت وليس بها أي خريجين، أو بطالة في صفوف أبنائها"، مُوضحًا أن أبناء المحافظة صبروا كثيرًا وتحملوا ظروف بلادهم ووقفوا خلفها خلال السنوات الأخيرة، وحان الوقت للنظر إليهم بعين الاعتبار، وأن يكون لهم نصيب في الشركات التي تعمل في محافظتهم، وأولوية دون غيرهم من أبناء المحافظات الأخرى.