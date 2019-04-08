أخبار مصر | وزير قطاع الأعمال: مضاعفة أجور قطاع الغزل والنسيج بعد تطويره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير قطاع الأعمال: مضاعفة أجور قطاع الغزل والنسيج بعد تطويره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزيرا القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بنقابة العاملين بالغزل والنسيج، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن قطاع الغزل والنسيج يعتبر أهم قطاع اقتصادي في مصر على الإطلاق، نظرا لروافده العلمية التي يرتكز عليها، وهي روافد خلفية تتمثل في الزراعة وما يتولها من روافد أمامية تتمثل في صناعة المنسوجات وما يتلوه انتهاءً بالتصدير، الأمر الذي يتطلب تطويرًا وتحديثًا كبيرًا لهذه الصناعة المهمة وهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

وأكد أن قطار التطوير قد انطلق بالفعل لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، مضيفًا أنه من المستهدف أن يخصص جزء من ميزانية التطوير لتحديث البنية التحتية باعتبارها من أسس العملية الإنتاجية، فضلًا عن تطوير الماكينات وكل ما تحتاجه العملية الإنتاجية من تحديث وتطوير شامل وكامل.

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وأضاف توفيق أن تدريب وتأهيل العاملين سيكون داخل المصانع وأنه سيكون تدريبًا متكاملا بالاستعانة بخبراء أجانب واستشاريين في المجال، لرفع كفاءة العمال وزيادة قدراتهم الإنتاجية.

وقال إنه غير راض نهائيًا عن متوسط الأجور في قطاع الغزل والنسيج، مضيفًا أنه يأمل أن تتضاعف قيمة متوسط الأجور للعاملين بهذا القطاع بعد تطوير بنسبة تصل إلى 100% للتدليل على نجاح منظومة التطوير، مضيفًا أن حقوق العمال المالية تؤدى لهم دون طلب أو سؤال، واعدًا إياهم بحقهم التام في المنح والمناسبات، وتنظيم حوافز الإثابة، وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية، وحقهم الكامل فيما سيجنونه من أرباح بعد عملية التطوير، بتغيير جميع اللوائح التي تضمن أساسات العامل المادية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك دراسة تفصيلية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن خطة النهوض بالقطاع تتمثل فى تخصيص مبالغ مالية لتطوير البنية التحتية لعدد كبير من المصانع.