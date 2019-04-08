أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نقدم كل الدعم لمن يحتاج لتطوير منظومة التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نقدم كل الدعم لمن يحتاج لتطوير منظومة التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزيرا القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، اليوم الأثنين، قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بنقابة العاملين بالغزل والنسيج، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التدريب هو أولى الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل، مؤكدا أنه لا تشغيل دون تدريب، باعتباره النواة الأولى الذي ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مضيفًا أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب.

وقال: إن القوى العاملة ستقدم كل الدعم اللازم لكل من يحتاج لتطوير منظومة التدريب به باعتباره أول الحلول الناجحة وقاعدة الانطلاق، نحو تخريج متدرب كفء قادر على اقتحام سوق العمل على المستوى العالمي.

وشدد "سعفان" علي أن أساس بنيان الدولة هو المواطن المصري والشعب المصري العظيم الذي تحمل وما زال يتحمل في سبيل بناء وطنه وتشييد صروحه الخالدة الكثير، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ والتخطيط لعددًا ضخمًا من المشروعات القومية العملاقة تصل إلى نحو 15300 مشروعًا مستهدف تنفيذها بتكلفة تصل إلى نحو 4 تريليون جنيه، سوف تسهم في تخفيض نسب البطالة التي وصلت في الربع الأخير من 2018 إلى 8.9% انطلاقًا إلى مستقبل مشرق لنا ولأبنائنا وأحفادنا.

وأكد أن عمال مصر قادرون على مواصلة العمل والإنتاج ولديهم قدر عالى من المسئولية بمتطلبات المرحلة الراهنة، مشيرا إلي أن العمالة المصرية مازالت مطلوبة في الدول العربية ، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لفتح أسواق للعمالة المصرية بأفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن التدريب هو الطريق لإيجاد فرصة عمل وهدفنا إتاحة التدريب لكل عمال مصر بكافة القطاعات.

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وتابع: "ما نراه اليوم من تطوير، يؤكد ما قلناه سابقًا ونكرره دائمًا أن العامل المصري هو أعظم عمال العالم على الإطلاق، مقولة نكررها ونتحدى بها، بشرط أن تتاح له السبل والإمكانات التي تؤهله للوصول إلى ما يصبو إليه، استطاع بعمله الجاد الدؤوب أن يتطلع ويتبوأ مقدمة عمال العالم.

ونوه "سعفان" بأن أول طريق الإصلاح يبدأ بمعرفة العيوب والتبصير بها، كي نكون على بينة ودراية من أمرنا في إصلاح أي خطأ أو عوار في المنظومة التي نريد لها علاجًا ناجحًا فاعلًا، كبداية جادة لحلول جذرية لما يعترض النقابة من مشكلات أو عقبات.

وأشاد وزير القوى العاملة، بالحس الوطني الكامل واستشعار كل عمال الغزل والنسيج أهمية المرحلة التي تمر بها مصر، وما تحملوه وتكبدوه من صعوبات كثيرة، نتيجة لما واجهه هذا القطاع العريق من مشكلات كثيرة، إلا أنهم بصدق عزيمتهم وقوة تحملهم وإيمانهم التام أن بتكاتفهم وتماسكهم ستمر جميع الصعاب، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم كل الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج وينظر له بعين الاعتبار لتطويره ورفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.

وقدم "سعفان" خالص شكره إلى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، مشيدًا بهذا التطوير الرائع الذي يعتبر نموذجًا للعمل الجاد والتفاني والإخلاص من عمال الغزل والنسيج، وإضافة جيدة تذكر فتشكر لهم.