أخبار مصر | "القواس": حزب الحرية يواصل حملاته لدعم التعديلات الدستورية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القواس": حزب الحرية يواصل حملاته لدعم التعديلات الدستورية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت القواس، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب يواصل حملاته لدعم التعديلات الدستورية بعدد من المناطق كان أخر محطتها محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر حاشد غدًا الثلاثاء بمنطقة شبرا الخيمة.

وأضاف القواس، أن الحزب لا يكتفي فقط بإقامة المؤتمرات ولكنه بدأ في أن يجوب الشوارع بعدد من السيارات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وتوضيح ما يدور في اذهانهم حول تلك التعديلات.

كما أكد نائب رئيس حزب الحرية، أن المشاركة في التعديلات الدستورية تعد واجب وطني ويجب علينا جميعًا أن نشارك وندعو جميع من حولنا للمشاركة والوقوف جنب إلى جنب ضد المُغرضين ومروجي الشائعات، ومظهرنا أمام العالم بأن شعب مصر واعي وقادر على التغيير.