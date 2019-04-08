أخبار مصر | "وانت في مكانك".. جولة بين "سحر الأيقونات" في الدير الأحمر بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وانت في مكانك".. جولة بين "سحر الأيقونات" في الدير الأحمر بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد لا تمتلك الوقت الكافي للترحال، وارتياد النادر والبعيد من الأماكن الأثرية، وهنا عبر كاميرا الخليج 365 نقدم جولة بين روائع الدير الأحمر في محافظة سوهاج، والذي يحوي نوادر الأيقونات التي أبدعها المصري في الفترة القبطية.

والدير الأحمر يقع غربي سوهاج بحوالي 12 كم على النهاية الشرقية لجبلها الغربي، ويرجع إلى القرن الخامس الميلادي، ويأخذ البناء الشكل المستطيل على طراز البازيليكي، والمتمثل في ثلاثة أروقة طولية متعامدة على الشرقية، وأسسه القديس بشاي وذلك طبقا لما ذكرة الأنبا شنودة، وعرف بهذا الاسم بسبب لون مادة البناء المستخدمة فيه وهي الطوب الأحمر.

ويجاور الدير ومتاخمًا للمدخل الجنوبي حصن يرجح أنه يرجع لعصر الإمبراطورة هيلانة، حيث كان الرهبان يلجأون إليه عند حدوث أى اعتداءات خارجية، وقد استمرت هذه الحصون حتى بعد أن اُعترف بالمسيحية كدين رسمي للدولة في القرن الخامس الميلادي.

والدير في الأصل بني في الصحاري بعيدًا عن المدن، حيث أسسها الرهبان للنجاة من الاضطهاد الروماني، والذي بدأ من عصر دقلديانوس، وبالطبع وجود الدير في الصحراء كان من الممكن أن يعرضه للهجوم من البدو الرحل فجاءت الحاجة لإنشاء حصن داخل الدير للاحتماء به وقت الهجمات المعتدية على الدير.

لذا أصبح الحصن عنصرًا من عناصر الدير الهامة، والدير الأحمر واحدًا من تلك الأديرة التي ألحق المعمار بها حصناً، يلجأ إليه الرهبان للاحتماء، واستكمالا لهذا الدور التاريخي، فقد كشف الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن وزارة الآثار تقوم بترمم الدير وستكمل مشروع ترميمه خلال الفترة المقبلة، لأنه أحد أوجه تراث مصر الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه، لما له من قدسية وقيمة تاريخية.

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وأشار مصطفى أن أعمال مشروع ترميم الدير الأحمر بدأت منذ عام 2003 حتى 2018 م، و مازال المشروع مستمرًا لحين الانتهاء من جميع الأعمال، حيث قام مركز البحوث الأمريكي بعمل ترميم دقيق لمنطقة الهيكل كاملة وإعادتها للشكل الأصلي عن إنشائه.

وأضاف مصطفى أن المركز يقوم الآن بترميم دقيق للتصاوير الجدارية بجدران الصحن وأعمال الترميم المعماري، من استبدال وتركيب أخشاب السقف التالفة وإعادة تبليط الصحن، ونصب بقايا أعمدته لإعادة الشكل إلى سابق عهده وشكل البازيليكا وتطوير المنطقة حول الكنيسة.

كما تم ترميم كنيسة العذراء حيث تم إهادة الزخارف إلى وضعها الأصلي وأظهر بهائها وجمالها، ولم يتبق إلا القليل وهو معالجة بعض الشروخ بأعتاب المداخل والتأكل في أساسات الحصن جنوب الكنيسة.

وأضاف مصطفى أن الترميم تضمن أيضًا الحوائط الشمالية والغربية وحماية اللوحات الجدارية بالكنيسة وعمل مظلة بالجزء الغربي من الصحن لتوفير الحماية اللازمة للجدران وللوحات الجدارية التي سيتم تنظيفها وترميمها.

‏والدير الأحمر يحتفظ بعدد من الأيقونات الأثرية غاية في الروعة والجمال والتي تم تنفيذه بالفريسكو، وهو الرسم بألوان المياه على الجص، ومنها أيقونة منها تمثل الشبكة المطروحة فى البحر، كما أن عددًا من أعمدة الهيكل الأثرى تأخذ شكل ورق العنب ووجه نسر، مما يضيف للدير التاريخي بعدًا آخر من الجمال.

‏وبمجرد دخولك للدير ستصيبك حالة من الانبهار، لروعة الزخارف الجدارية، ومنها ما يمثل آيات من الإنجيل وقصص المسيح على العرش والعذراء المرضعة، وتصل روعة المكان عندما تكتشف أن كل الأسطح والجدران فيه من الداخل مغطاة بالزخارف والرسومات، والتي تظل شاهدة علي روعة وجمال الفن القبطي.