أخبار مصر | "رضوان" يستقبل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رضوان" يستقبل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سيدى محمد تونس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم SLPP بمقر اللجنة بالبرلمان.

وفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم، وأكد على ضرورة دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين مع توحيد الموقف والرؤية الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة معرفة التحديات التي تواجه جميع الدول الأفريقية والعمل على حلها.

وأشار رضوان إلى ضرورة تكامل موارد كل الدول الأفريقية للنهوض بمستوى معيشة الشعوب الأفريقية، وترأس مصر للاتحاد الأفريقي هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مع ضرورة تحسين العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية، مُشيرًا إلى تطلعه لزيارة دولة سيراليون، وأوضح أن العالم ينظر إلى أفريقيا نظرة اهتمام، حيث توجد ببعض برلمانات الدول لجنة تختص بالشئون الأفريقية مثل العديد من الدول سواء غربية او عربية.

وفى كلمته، عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم SLPP عن سعادته بزيارة البرلمان المصري، وأكد على ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شعوب الدول الأفريقية، وأن الرئيس المصري يمتلك الرؤية الواضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية، كما أكد على أن العلاقات البرلمانية هي بداية إرساء وتقوية العلاقات بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتشارك الأفارقة بعضهم البعض ومن الأفضل أن نتطلع إلى التعاون مع مصر وليست الدول الأخرى كالصين.

وتابع:"لابد من التخلص من عبء الديون التي ترهق ميزانية كل الدول الأفريقية، فأفريقيا غنية بمواردها ومن ثم لابد من إنشاء العلاقات التعاونية التي تجمع شعوب القارة من أجل تحقيق نهضة شعوبها".