أخبار مصر | فرج عامر: تحسن مؤشر مديري المشتريات بمصر إشارة لنمو الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: تحسن مؤشر مديري المشتريات بمصر إشارة لنمو الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن سعادته بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعا إلى 49.9 نقطة في مارس، ليقترب من المستوي المحايد (50.0 نقطة).

وقال عامر، إن المؤشر حقق تحسنا ملحوظًا بعدما سجل أدنى مستوى له خلال 17 شهرا في فبراير الماضي بواقع 48.2 نقطة، مُوضحًا أن قراءة المؤشر تؤكد أن هناك نشاط في القطاع الخاص غير النفطي.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، أدت إلى إشادة المؤسسات الدولية الاقتصادية بالاقتصاد المصري.