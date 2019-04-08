أخبار مصر | وكيل "الأطباء" يهنئ "طب بنات الأزهر" باعتبارها أول كلية تحصل على إعادة الاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "الأطباء" يهنئ "طب بنات الأزهر" باعتبارها أول كلية تحصل على إعادة الاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، في افتتاح مؤتمر الطب النفسي بجامعة الأزهر بحضور رئيس الجامعة ونوابه.

وهنأ "عبد الحي"، كلية طب بنات الأزهر باعتبارها أول كلية تحصل علي إعادة الإعتماد، وأعرب عن سعادته بمشاركة عدد كبير من شباب الأطباء وحرصهم على الحضور وهذا يعكس صورة إيجابية جدًا تُحسب للمؤتمر.

وتابع مبشرًا شباب الأطباء أنه تم وضع شروط وضوابط وقواعد صرف رسوم الدراسات العليا شريطة أن يكون طالب تسجيل الماجستير أو الدكتوراه طبيب بوزارة الصحة وان يتم عمل بروتوكول بين وزيرة الصحة وبين عميدة الكلية.

وأورد أن توفير المستلزمات يحتاج الي ميزانية كبيرة بينما ملف الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر يحتاج إلى ميزانية أقل إذا ما بذلنا نحن الأساتذة مزيد من الجهد والعطاء مع شباب الأطباء مما يكون له المردود الايجابي عليهم وعلى المجال الصحى باكمله، وتمنى عبد الحى أن تكون كلية طب الأزهر هي أول من يُفعل هذا البروتوكول، موضحًا انه يعلم جيدًا مشكلات الأطباء ومعاناتهم من ظروف العمل وضعف المرتبات والحوافز وايضًا تكاليف الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر.