مصر | إيداع المتهم بقتل إمام "مسجد الهرم" مستشفى الصحة النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيداع المتهم بقتل إمام "مسجد الهرم" مستشفى الصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنوب الجيزة إيداع المتهم بقتل إمام "مسجد الهرم" مستشفى الصحة النفسية، وذلك بعد عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإفادة المستشفى بتقرير بإثبات أن المتهم يعاني من مرض نفسي وذلك على طلب النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، واستمعت لأقوال أسرته التي أكدت أنه يعاني من مرض نفسي، وانقطع عن العلاج منذ فترة، وقدمت للنيابة ما يثبت ذلك من أوراق.

وأمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، حبس "أحمد .م"، أستاذ جامعي، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في واقعة قتل إمام زاوية "الرحمة"، بمنطقة فيصل بحي الهرم، أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة الماضية، وإيداع المتهم مستشفى الصحة النفسية والعقلية بالعباسية، تحت الملاحظة لبيان عما إذا كان يعاني من أمراض نفسية من عدمه، على طلب النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، واستمعت لأقوال اسرته التى أكدت أنه يعاني من مرض نفسي، وانقطع عن العلاج منذ فترة، وقدمت للنيابة ما يثبت ذلك من أوراق.

وكان المتهم، مثل أمام جهات التحقيق، واعترف بارتكاب جريمته قائلا: "إن إمام المسجد شيطان.. وأنا قتلته علشان مينفعش نصلي وراء الشيطان.. مينفعش نصلي وراء إبليس.. علشان كده قتلته"، ما جاء على لسان المتهم سجلته النيابة في التحقيقات، وأصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.

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وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا به وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.

وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.