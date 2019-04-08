مصر | "منظمة للهجوم على مصر".. عن تحالف الشيطان بين "سلطان" و"أبو النجا" و"واكد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منظمة للهجوم على مصر".. عن تحالف الشيطان بين "سلطان" و"أبو النجا" و"واكد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الإخواني محمد سلطان، تكليفات من جماعته الإرهابية لتحريض النشطاء المرتزقة ضد دولتهم في المحافل الدولية.

وأسس سلطان منظمة بأمريكا تحت اسم "The Freedom Initiative"، ودعا الخونة لشكاية بلدهم للأمريكان مقابل تحمل التكاليف "السفر-الإقامة-الانتقالات-وغيرها".

ذهب كل من خالد أبو النجا وعمرو واجد وبهي الدين حسن، إلى محمد سلطان في أمريكا ليقدموا له فروض الطاعة ويشتركوا معه في المؤامرة ضد الوطن.

ويتهافت النشطاء الثوريين الذين يدعون أنهم ضد الإخوان لدعوة "سلطان" لشكاية مصر بالكونجرس الأمريكي،ـ ويتلقى محمد سلطان تكليف من جماعته الإرخابية لدعوة الناشطين والفنانين المرتزقة لتشويه صورة وطنهم بأمريكا.

Advertisements

ويطالب الكثير من المواطنين بإسقاط الجنسية عن الخونة "أبو النجا" و"واكد" " و"حسن" و"سلطان"، للأسباب التالية:

فالأول: شارك بالمسلسل الأمريكي الإسرائيلي الطاغية.

الثاني: كان يصر على نجاح الفوضى مع الإخوان في 2011 ومتهرب من الضرائ.

أمال الثالث: عميل للخارج ومتهم في قضية التمويل الأجنبي.

والرابع: تربى في كنف جماعة الإخوان الخائنة للوطن وأسس منظمة تشوه صورة مصر بالكونجرس الأمريكي.