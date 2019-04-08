مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4274 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4274 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4274 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 1443 مخالفة انتظار خاطئ.، 64 بدون قيادة، 47 بدون تسيير، 646 متنوع، 1311 نـمــوذج 125، 48 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 29 الصلاحية الفنية، 12 حجز توك توك، 43 عدم استخدام حزام الأمان، حملة سرفيس، 50 التصالح الفوري، 27 ملصقات ومتعلقات، 33 زجاج فاميه، 90 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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سقوط 60 تاجر مخدرات بمحيط الجامعات وبحوزتهم استروكس وحشيش



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (مُحيط الكافتيريات- الجامعات) وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (56) قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(60) متهما خلال 72 ساعة الأخيرة ضمت و5 كيلو حشيش، 1.8 كيلو استروكس، 748 جرام هيروين، 400 جرام بانجو، 200 جرام أفيون، (3،784) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتم ضبط بحوزة المتهمين (23،155) ألف جنية من حصيلة البيع و(62) هاتف محمول، و(4) سيارات و(4) دراجات نارية، و(8) سلاح أبيض، طبنجة صوت و4 طلقات صوت تستخدم في أنشطتهم المؤثمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.

