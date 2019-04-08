مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 10 قطع أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 10 قطع أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 36 متهم، 33 إتجار، وضبط بحوزتهم 2682 جرام حشيش، 228 أقراص، جرام إستروكس، 59 جرام هيروين، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين، 10 دفاع، وضبط 9 فرد خرطوش محلى الصنع، طبنجة عيار 9 ملم، 337 طلقة مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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التحقيق مع مسجل خطر لسرقته الكلاب من داخل العقارات بالبساتين



تباشر نيابة البساتين الجزئية، التحقيق مع مسجل خطر لقيامه بسرقه الكلاب من داخل العقارات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطه البساتين عدة بلاغات من أهالي المنطقة، بقيام مسجل خطر بسرقه الكلاب من أمام العقارات.

وقامت المباحث بتكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الآكمنة اللازمة والاجراءات، تم ضبط المتهم يدعى "عبد السلام.م" وشهرته "عبد السلام كلبة"، ووالدته تدعى "نبوية.س" 50 سنة محامية، وبمواجهته أمام النيابة أقر بالواقعة، وحرر المحضر اللازم رقم 7778 جنح البساتين لسنه 2019 وأخطرت النيابة النيابة التي تولت التحقيقات.

