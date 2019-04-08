مصر | مجلس الدولة يراجع مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يراجع مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم قسم التشریع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئیس مجلس الدولة، عددًا من مشروعات القوانین لمراجعتها؛ ومنها مشروع قانون بتعدیل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون هیئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمراریة فیها، ومشروع قانون بزیادة المعاشات، وعدد ثمانیة مشروعات قوانین بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة في التعاقد مع الهیئة المصریة العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبیة للبحث عن البترول واستغلالھ في الصحراء الغربیة.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه تم تشكيل لجان بمعرفة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة للانتهاء من مراجعة مشروعات هذه القوانين على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للسنة المالیة ذاتها، الخیریة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 20202019 والتأشیرات العامة

ومشروعات قوانین بربط موازنات الهیئات العامة الاقتصادیة للسنة المالیة ذاتها والتأشیرات العامة

قانون الاستثمار المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظیم نشاط التمویل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعدیل بعض أحكام.



وأضاف المستشار مهران أن القسم كان قد انتهى بجلساته المنعقدة خلال الأسبوع الماضي من العامة للرقابة المالیة، ومشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال مراجعة عدد من مشروعات القوانین، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالیة وإعادة تنظیم الهیئة