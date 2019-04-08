مصر | نيابة ثان أكتوبر تباشر التحقيق مع عاطل لاتجاره في المواد المخدرة

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باشرت نياية ثان أكتوبر التحقيق مع عاطل لاتجارة بالمواد المخدرة وتم ضبطة وبحوزته 8 قطع أنواع من المخدرات.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم عاطل وانة يتردد علي أماكن التجمعات الشبابية "الكافيهات والقهاوي"، ووردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان أكتوبر يتردد علي الأماكن المذكورة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 8قطع من االمواد المخدرة،و تحرر محضر بالواقعة.

المؤبد لـ4 متهمين بالشروع في قتل مواطن بمنشأة ناصر



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 27 جنوب، بمعاقبة المتهمين بالشروع في قتل آخر ونحره لخلافات بينهم بالسجن المؤبد وغرامة ألف جنيه ومصادرة السلاح المضبوط بمنشأة ناصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين فوزي السيد وهاني ربيع وأمانة سر عامر علي ويحي عبدالرشيد.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " إيهاب. ع. م " وشهرته الليبي جاد، " عادل. ف. ا " وشهرته عادل جاد، " أيمن. ف. ا " وشهرته أيمن جاد، " أدهم. و. م " وشهرته أيمن الجمل في أغسطس 2014 شرعوا في قتل المجني عليه " جمال ع إ " عمدا وأعدوا لذلك الغرض سلاح سلاح ناري " فرد روسي " وأدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص كذلك وتوجهوا للمكان الذين تأكدوا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتي وضع المتهم الثاني " كذلك " علي رقبته وهدده بالنحر ثم أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه المتهمون الثاني والثالث والرابع بالطعن بالكذالك في مواضع متفرقة من جسده محدثين إصابته لديمومة الخلاف بينهم.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها محمد أحمد إبراهيم نقيب شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر إلي توجه المتهمين للمقهي الذي تأكدوا من وجود المجني عليه فيه وعقدوا العزم علي قتله لديمومة الخلافات بينهم وأعدوا سلاح ناري " فرد روسي " وأسلحة بيضاء كذالك وما أن ظفروا به حتي أشهر المتهم الثاني سلاح أبيض وأطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه باقي المتهمون بالطعنات قاصدين بذلك قتله.