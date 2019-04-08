الزراعة: إقامة أكبر مصنع للجيلاتين بالشرق الأوسط

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عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الإثنين، مع المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة، يرافقه ممثلو إحدى أكبر الشركات الألمانية لتصنيع الجيلاتين على مستوى العالم، إقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي بالشرق الأوسط، وتمتلك الشركة الألمانية 21 مصنعا على مستوى العالم، ويبلغ إنتاجها 22% من السوق العالمي للجيلاتين وتطمح للشراكة مصرية لإقامة مصنعها الجديد، والذي سيكون الأول من نوعه في العالم لإنتاج الجيلاتين الغذائي والطبي الحلال.
وقالت محرز، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم الدعم الكامل لإنجاح المشروع، واستعرضت الإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة على مدار عامين، لإنشاء قواعد بيانات الثروة الحيوانية وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات، والتي بلغت 4.4 مليون رأس ماشية على مدار عامي 2017 و2018، إذ يتم
وقالت محرز، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم الدعم الكامل لإنجاح المشروع، واستعرضت الإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة على مدار عامين، لإنشاء قواعد بيانات الثروة الحيوانية وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات، والتي بلغت 4.4 مليون رأس ماشية على مدار عامي 2017 و2018، إذ يتم تسجيل الحالة الصحية للحيوان والتحصينات لأحكام عملية التتبع من المزرعة إلى المجزر، وخطة تطوير المجازر المصرية وإحكام الإشراف البيطري على المذبوحات بالمجازر.
كما استعرضت ما تم من خطوات لضمان وصول لحوم آمنة للمصريين، وكذلك ما يتم من عمليات التفتيش والرقابة البيطرية المستمرة، بالتعاون مع وزارة التموين لضبط ومصادرة اللحوم المذبوحة خارج المجازر.
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