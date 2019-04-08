انت الان تتابع الزراعة: إقامة أكبر مصنع للجيلاتين بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الإثنين، مع المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة، يرافقه ممثلو إحدى أكبر الشركات الألمانية لتصنيع الجيلاتين على مستوى العالم، إقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي بالشرق الأوسط، وتمتلك الشركة الألمانية 21 مصنعا على مستوى العالم، ويبلغ إنتاجها 22% من السوق العالمي للجيلاتين وتطمح للشراكة مصرية لإقامة مصنعها الجديد، والذي سيكون الأول من نوعه في العالم لإنتاج الجيلاتين الغذائي والطبي الحلال.

وقالت محرز، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم الدعم الكامل لإنجاح المشروع، واستعرضت الإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة على مدار عامين، لإنشاء قواعد بيانات الثروة الحيوانية وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات، والتي بلغت 4.4 مليون رأس ماشية على مدار عامي 2017 و2018، إذ يتم