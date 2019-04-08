انت الان تتابع رئيس الوزراء يتابع إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الإسكان، ونائبي وزيري الكهرباء والمالية.

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ووجه مدبولي، بموافاته بتقرير أسبوعي حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص، مشيرا إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول