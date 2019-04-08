رئيس الوزراء يتابع إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الإسكان، ونائبي وزيري الكهرباء والمالية.
ووجه مدبولي، بموافاته بتقرير أسبوعي حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص، مشيرا إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول
ووجه مدبولي، بموافاته بتقرير أسبوعي حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص، مشيرا إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول في تحقيق وفرة في السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.
من جانبه، استعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين، موقف مخزون السلع الاستراتيجية، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط، مؤكدا تزايد المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التي لا توجد أية مشكلات حاليا في كمياتها.
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