شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجارى للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، والتى كان من المقرر لها الانتهاء الأربعاء 10 من إبريل الجارى، تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم أن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجيج الفائز بتاشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 ألف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى ان الحجيج الفائز بالتأشيرات لهذا العام بدءوا فى سداد رسوم رحلة الحج منذ الثانى من ابريل الجارى من خلال اقرب مكتب بريد او فروع البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأضاف أيمن عبد الموجود انه على كل حاجا فائز بالقرعة بشكل أساسى سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لاتقل عن سنة إضافة إلى فيش جنائى وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعه لوزارة الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وان جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg لافتا إلى أنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.