رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة «بدر 2019»

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رئيس الأركان يشهد «بدر 2019»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "بدر 2019" التي تنفذها وحدات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتي تستمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمناورة وملخص الأعمال السابقة، كما شملت المرحلة إدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة وكافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.

وفرض فريد عددا من المواقف التكتيكية الطارئة في أثناء إدارة المرحلة، لقياس قدرة القادة على مختلف المستويات فى مجابهة المتغيرات الحادة في سير أعمال القتال، مؤكدا ضرورة البعد عن النمطية في التنفيذ وابتكار أساليب جديدة تساعد على سرعة تحقيق المهام في التوقيتات المحددة.ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة،

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