- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة «بدر 2019» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس الأركان يشهد «بدر 2019»
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "بدر 2019" التي تنفذها وحدات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتي تستمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمناورة وملخص الأعمال السابقة، كما شملت المرحلة إدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة وكافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.
وفرض فريد عددا من المواقف التكتيكية الطارئة في أثناء إدارة المرحلة، لقياس قدرة القادة على مختلف المستويات فى مجابهة المتغيرات الحادة في سير أعمال القتال، مؤكدا ضرورة البعد عن النمطية في التنفيذ وابتكار أساليب جديدة تساعد على سرعة تحقيق المهام في التوقيتات المحددة.ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
وفرض فريد عددا من المواقف التكتيكية الطارئة في أثناء إدارة المرحلة، لقياس قدرة القادة على مختلف المستويات فى مجابهة المتغيرات الحادة في سير أعمال القتال، مؤكدا ضرورة البعد عن النمطية في التنفيذ وابتكار أساليب جديدة تساعد على سرعة تحقيق المهام في التوقيتات المحددة.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للعناصر المشاركة والمشاهدين، كما ناقش عددا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية في المرحلة، وأجاب عن استفساراتهم ونقل الخبرة لهم، وأثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة، وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة «بدر 2019» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.