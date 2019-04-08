شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يقترح ضم رئيسة وزراء نيوزيلندا لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، دعوة السيدة جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، إلى عضوية مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم عددا من الشخصيات الدولية المرموقة في شتى المجالات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس أمناء المكتبة الذي واصل أعماله، لليوم الثالث على التوالي، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس.

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وقال «الفقي» إن «جاسيندا» حظيت بإشادة عالمية واسعة النطاق نتيجة مواقفها الإنسانية العميقة تجاه مواطنيها في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشرش، فقد أظهرت سلوكا إنسانيا وسياسيا رفيعا يٌحتذى به، وجسدت قيم التسامح، وقبول الآخر، ورفض العنف، وهي ذات القيم التي تقوم عليها مؤسسة ثقافية عالمية مثل مكتبة الإسكندرية.

وحظى اقتراح مدير مكتبة الإسكندرية بترحيب أعضاء مجلس الأمناء، الذين أوصوا بانتهاج الإجراءات المعمول بها بشأن ضم الأعضاء الجدد.

يُذكر أن جاسيندا أرديرن هي أصغر سيدة تتولي منصب رئيس وزراء في سن السابعة والثلاثين، وتولت العديد من المواقع التنفيذية والتشريعية بعد أن أنهت دراستها الجامعية في مجال العلوم السياسية والعلاقات العامة.