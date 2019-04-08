شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 11 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019 للشهادات، وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات يوم 2/5 وتنتهى يوم 16/5.

وقال المحافظ، أن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، تبدأ يوم 11/5 وتستمر حتى يوم 16/5 والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، تبدأ فى يوم 4/5 حتى يوم 9/5.

أما امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من يوم 7/5 وحتى يوم 9/5 والصف الثانى الثانوى العام من يوم 4/5 وحتى يوم 12/5 والصف الاول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يوم 30/4 حتى يوم 9/5 .

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والصف الثانى الإبتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 2، 4 مايو والصف الثالث الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 5،6 مايو والصف الرابع الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من 4 /5 وحتى 6/5 .

كما أشار المحافظ أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى صم وضعاف السمع لمدة يومين 2و4 مايو أما الصف الخامس صم يومى 5و6 مايو والصف السادس الابتدائى صم وضعاف سمع من يوم 4/5 وحتى يوم 6/5 والصف السابع والثامن صم وضعاف سمع من يوم 7 الى يوم 9 مايو .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكد من جاهزية المدارس لأستقبال الطلاب أثناء الأمتحانات و تجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي .