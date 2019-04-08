شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة يضبط 12 طن سكر ودقيق مجهول المصدر ولحوم منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت ادارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 5500 كيلو سكر مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات مع عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة بعدد من المحلات والمصانع، وتم ضبط الكميات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق قبل حلول شهر رمضان المعظم وتفعيل الرقابة التجارية، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجارى.

وأشار إبراهيم فوزى العسقلانى مدير مديرية التموين، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 7250 كيلو من الدقيق مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج و270 كيلو من الأرز و150 عبوة مارجرين و200 عبوة فيشار و350 كجم دجاج، و130كيلو طحينة و50 كيلو جبن رومى مبشور و25 كرة جبنة فلمنك زنة 2 كيلو للعبوة و250 كجم جمبرى و550 كيلو فول، و150 كيلو مارجرين غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية .

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وذكر مدير مديرية التموين، أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب أحد المطاعم بحلوان لادارته بدون ترخيص وحيازته 306 كيلو لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله .

وأضاف مدير مديرية التموين، أن الجهات الرقابية بالمديرية قامت بحملة فى المنطقة الصناعية (منطقة الألف مصنع ، ومنطقة الصناعات الصغيرة ) حيث تم تحرير محضر برقم 989 قسم القطامية ضد صاحب مصنع وشركة للاستيراد والتوريدات لحيازته 500 وش مفتاح مجهول المصدر وإدارته وتشغيله مصنع بدون ترخيص، وتحرير محضر برقم 990 قسم القطامية ضد صاحب مصنع ومطعم لحيازته 150 كيس دجاج غير مدون عليه اسم الصنف ومجهول المصدر وادارته وتشغيله مصنع بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى، كما تم تحرير محضر لأحد الباعة الجائلين فى المنطقة لبيعه أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المعلن مخالفاً القانون 108 لسنة 1980 .