شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء أحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة لرؤساء أحياء محافظة القاهرة، حيث تم نقل اللواء وجدى محمد زقزوق من رئاسة حى المقطم لرئاسة حى الخليفة، ونقل اللواء خالد محمد شحاتة من رئاسة حى السلام أول لرئاسة حى طره.

كما تم نقل اللواء خالد المحمدى، من رئاسة حى طره لرئاسة حى السلام أول، وتم ندب أيمن عبد الله جبريل للعمل فى وظيفة رئيس حى المعصرة لمدة عام.