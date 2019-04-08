شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تستقبل سفيرة المملكة الهولندية لشئون حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين، مارييت تشورمان سفيرة المملكة الهولندية لشؤون حقوق الإنسان والتى تزور مصر حالياً، بهدف الاطلاع على الأنشطة والمشروعات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات ،وبحث سبل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال.

ورحبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالسفيرة والوفد المرافق لها فى المجلس، مشيرة إلى الجهود التى تتم على الأرض حاليا من أجل تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات والتى تأتى نتيجة لدعم القيادة السياسية للمرأة فى مصر، مشيرة إلى القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2019 وكلف بها الحكومة من أجل تمكين المرأة والتى يأتى من بينها توفير المناخ الملائم والداعم للمرأة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمى.

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كما استعرضت رئيسة المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة ، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام المرأة 2017، وأعلنها وثيقة عمل الحكومة للاعوام القادمة.

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم وإنصاف المرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وتغليظ عقوبة الختان ، وقانون المواريث الجديد، كما أرسل المجلس مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف إلى الحكومة لمناقشته ، بالإضافة الى مشروع قانون الأحوال الشخصية.

من جانبها أشادت مارييت تشورمان سفيرة المملكة الهولندية لشؤون حقوق الإنسان بالإنجازات والجهود التى تقوم بها الدولة والمجلس القومى للمرأة من أجل تمكين المرأة المصرية، معربة عن إعجابها بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أطلقتها مصر والمنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنها يسعدها التعاون مع المجلس والاستفادة من خبرته وجهوده فى مجال تمكين المرأة المصرية.