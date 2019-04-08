شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: أكثر من 50% من سكان العالم يُعانون نُدرة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري في فاعليات أسبوع بيروت السابع للمياه خلال الفترة من (8-10) إبريل 2019 بعنوان " مساهمات البحر المتوسط في أجندة 2030 للتنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتورة ندي بستاني – وزيرة المياه والطاقة اللبنانية وبمشاركة الإتحاد الأوروبي، والمجلس العالمي للمياه، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالشأن المائي.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، أهمية المياه العذبة لاستمرار الحياه، وضرورة العمل للحفاظ عليها من التلوث، والهدر وأن الأهداف الإنمائية للقرن الحالي المتمثلة في توفير مياه الشرب الأمنة والنظيفة، وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة للوصول للنمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى المنشود لن يتحقق ما لم نُدير الموارد المتاحة بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من نُدرة المياه، وأن 90% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه وحوالى ثلثى أنهار العالم العابرة للحدود ليس لديها إدارة تشاركية.

وفى ظل التغيرات المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انبعاثات الغازات الناتجة عن التدخلات البشرية، فمن المتوقع إرتفاع في درجات الحرارة بين 1,4 درجة و5,8 درجة مئوية، خلال المائة عام القادمة مالم يتم أخذ التدابير اللازمة لمجابهة ذلك.

واشار إلي إعتماد مصر بشكل شبه كلي علي مياه النيل التي تنبع خارج حدودها ونعاني من نُدرة للموارد المائية بالإضافة إلى إنعدام الأمن المائى الناتج عن إرتفاع منسوب مياه البحر وتسلل المياه المالحة إلي المياه الجوفية مما قد يؤدي إلي تآكل الدلتا، علاوة على استيرادنا إلي ما يقارب 34 مليار متر مكعب مياه إفتراضية فى شكل سلع ومنتجات زراعية وحيوانية، إلا أننا نرى تلك التحديات كفرص لابد من استغلالها لتحقيق التعاون والتكامل والتفاهم الإقليمى بين الدول لتحقيق المنافع المشتركة.

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وأكد علي بذل كافة المجهودات لمواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برامج تحسين كفاءة مياه الرى وآليات إعادة تدوير المياه واتباع تقنيات حديثة فى الرى والزراعة للعمل على تحقيق الأمن الغذائى المصرى.

وأشار إلي وضع الدولة المصرية لإستراتيجية وطنية لعام 2050 للموارد المائية علي أربعة أعمده رئيسية وهي

تحسين نوعية المياه، وترشيد كفاءة إستخدام المياه ، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة بيئة مواتيه لتحقيق ذلك .

ووجه عبد العاطى الدعوة لكافة الوزراء والسفراء والحضور للمشاركة في أسبوع القاهرة الثاني للمياه المزمع عقده خلال الفترة من (20-24) أكتوبر 2019 لإثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم في هذا الحدث الهام.