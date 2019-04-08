وزير الزراعة: صرف شهر مكافأة للعاملين بمحطة بحوث شندويل لتميزهم فى العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة، صرف شهر مكافأة من الأساسى للعاملين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل، وذلك لتميزهم فى العمل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير للعاملين بالمحطة، والاستماع للشكاوى والمقترحات من قبل أعضاء محطة البحوث، وتفقد البرامج البحثية المختلفة داخل محطة البحوث الزراعية بشندويل. وأشاد الوزير بدور الباحثين فى استنباط المحاصيل المختلفة المقاومة للتغيرات المناخية المختلفة، واستنباط العديد من سلالات القمح المقاومة للجفاف، والتى تحقق إنتاجية عالية مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى. Advertisements وتابع وزير الزراعة، برامج المحاصيل الزيتية، وكذلك برنامج قسم بحوث الأعلاف والبساتين وزيارة مزرعة قطاع الإنتاج.

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