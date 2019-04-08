دجل وجنس وانتقام.. إحالة المتهمين بذبح "الحاجة عزيزة" في إمبابة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بإحالة سائق وزوجته إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما في واقعة ذبح سيدة عجوز داخل منزلها في منطقة إمبابة، انتقامًا من نجلها لمعاشرته المتهمة الثانية جنسيًا تحت تأثير السحر.

تحقيقات النيابة كشفت أن نجل الضحية "عزيزة"، 74 سنة، كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وأنه كان يزعم قدرته على علاج السيدات بممارسة الجنس معهن.

أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الضحايا شعرت بحالة إعياء شديدة نقلت على إثرها للطبيب رغم أنها قامت بتركيب مانع للحمل في وقت سابق، إذ بادر زوجها بسؤال الطبيب عن سبب تعب الزوجة فجاء الرد: "اسأل نفسك".

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بالعودة للمنزل، اعترفت السيدة لزوجها بممارستها الجنس مع دجال بزعم علاجها، فاستشاط غضبا وراح يبحث عن الشخص المقصود بدافع الانتقام.

وفشلت مساعي الزوج في العثور على الدجال، فقرر التخلص من والدته العجوز، واستولى على سلسلة ذهب لإيهام المباحث بأن الواقعة بدافع السرقة.

وتمكنت قوة بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبط المتهم وزوجته، وتم إحالتهما للنيابة العامة؛ للتحقيق، والتي أمرت بإحالته للجنايات.