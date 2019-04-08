ضبط شخصين لتزويرهما شهادات جامعية لغرض السفر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص حال محاولته التصديق على شهادة جامعية مزورة لغرض السفر للخارج، وضبطت القائم على عملية التزوير.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا بتقدم أحد الأشخاص لإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية للتصديق على شهادة دراسية منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "مزور".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه "طالب" -مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وبمناقشته قرر أنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول مقابل مبلغ مالي.

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بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "أحد الأشخاص" -مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول"، وقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبحوزته (لاب توب، بفحصه فنياً تبين احتوائه على البرنامج المستخدم في ذلك النشاط، ويحوي على ملفات بداخلها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة، ومجموعة كبيرة من الشهادات والتوكيلات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، (3) هارد دسك تحوي نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة).

بمواجهة المتهم الأول اعترف بتلك الواقعة، وأضاف بأنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، وأنه تقدم للتصديق عليها للحصول بموجبها على تأشيرة سفر لإحدى الدول الأجنبية، كما أقر الثاني بذلك، وأضاف بحيازته للمضبوطات المزورة وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.