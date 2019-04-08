خلال 27 ساعة.. ضبط 56 قضية مخدرات بمحيط الجامعات والكافيهات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف "مُحيط الكافتيريات- الجامعات"، وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات خلال 72ساعة الماضية، عن ضبط (56) قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(60) متهم خلال 72 ساعة وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة وذلك على النحو التالي: 5,160 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 1,880 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 748 جرام من مخدر الهيروين، 400 جرام من مخدر البانجو، 220 جرام من مخدر الأفيون، و 3,784 قرص مخدر مختلف الأنواع.

Advertisements

كما تم ضبط بحوزة المتهمين 23,155 ألف جنيه من حصيلة البيع، و62 هاتف محمول، و4 سيارات و4 دراجات نارية، و8 سلاح أبيض، طبنجة صوت و4 طلقات صوت تستخدم في أنشطتهم المؤثمة.

كان لتلك الحملة الأثر البالغ في تحقيق المردود الإيجابي لدى أولياء الأمور والمواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.