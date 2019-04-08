أمانة مجند.. إعادة حقيبة بداخلها 5 آلاف جنيه لطالب فقدها في المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

عثر المجند هاني رؤوف بشرى، من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على حقيبة يد، بداخلها (مبلغ مالي 5925 جنيه -بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة باسم طالب بإحدى الجامعات- ومقيم بمحافظة الغربية)، أثناء قيامه بملاحظة الحالة الأمنية برصيف العتبة بمحطة الأهرام لمترو الأنفاق.

على الفور قام المجند المذكور بالإخطار بعثوره على الحقيبة المشار إليها وبإجراء التحريات اللازمة للاستدلال على مالكها، وبمراجعة كاميرات المحطة تم التوصل إلى مالك الحقيبة والتواصل معه حال نزوله من القطار بمحطة العتبة لمترو الأنفاق، وقرر أنه فقد الحقيبة المشار إليها أثناء تواجده على رصيف المحطة، وأدلى بأوصافها، وسلمت له بكامل محتوياتها.

وأبدى المواطن المذكور امتنانه، ووجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به.