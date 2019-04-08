إنقاذ شاب من الغرق عقب سقوطه في نهر النيل بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أنقذت رجال المسطحات المائية شابًا من الغرق، عقب سقوطه في مياه النيل بمنطقة قصر النيل بوسط البلد. تعود الواقعة عندما تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبري قصر النيل. وعلى الفور، تحركت الخدمات الأمنية، وتمكنت من إنقاذه وانتشاله على قيد الحياة وإجراء الإسعافات الأولية له، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وبسؤاله لم يتهم أحدا بالتسبب في سقوطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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