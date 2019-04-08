"البحوث الإسلامية": قوافل التوعية تعقد 980 لقاءً بـ6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن قوافل التوعية التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى محافظات: البحر الأحمر، والفيوم، وبني سويف، والعشوائيات بالقاهرة الكبرى، عقدت نحو (980) لقاء بمشاركة 47 واعظًا ، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج القوافل جاء تلبية لحاجة المجتمع إلى استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية.

أضاف "عفيفي" أن انطلاق القوافل تزامن -أيضًا- مع الاحتفال بيوم اليتيم؛ حيث تضمن برنامج القوافل تنظيم زيارات للعديد من دور الأيتام، من أجل إدخال السرور عليهم في هذه المناسبة وإشعارهم بأنهم يمثلون جزءًا مهمًا من هذا الوطن ولبنةً قوية في بنائه.

أوضح أن اللقاءات تناولت فضل الإحسان إلى الأيتام والعطف عليهم، وأن هذا العمل واجب ديني دعت إليه الشريعة الإسلامية، عندما حثّت على رعاية الفئات التي تستحق العناية، كما حرص الوعاظ أيضا على ضرورة التذكير بهذه المعاني واستحضارها والتواصي بها، مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعي، مع بيان المعاني الإنسانية للإسلام في رعاية الفقراء والمحتاجين واليتامى.