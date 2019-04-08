برلماني: زيارات السيسي لأفريقيا تفتح آفاقا جديدة للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من الدول الأفريقية قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب، تعكس إيمانه الشديد، بمستقبل القارة السمراء، كونها مستقبل الاقتصاد العالمي لامتلاكها جميع العناصر التي تجعلها قبلة للاستثمار بمختلف المجالات.

وأضاف متولي، في بيان، الاثنين، أن هذه الزيارات تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون مع هذه الدول خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام.

وقال إن الزيارات السابقة أتت ثمارها، وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا بنسبة 100% في فترة حكم الرئيس السيسي، خاصة بعد إنشاء مشروعات قومية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، ومدن جديدة، بما يعطي الثقة لمزيد من المستثمرين للدخول في الأسواق المصرية