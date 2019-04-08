"مستقبل وطن" يواصل مؤتمراته الخارجية للدعوة للمشاركة في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

يواصل أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، جولاتهما الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك إلي دولة الإمارات.

وحسب بيان، الاثنين، استعرض أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد أبوعجيلة رئيس النادي المصري بدبي، المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية و الداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري، وذلك خلال لقائهم بأبناء الجالية المصرية بدولة الأمارات.

كذلك تم عرض المشروعات والإنجازات التي تمت في الاربع سنوات الماضيه في مصر وكذا جهود الدوله تجاه المصريين في الخارج ثم تم فتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية، وعرض مقترحاتهم والمشكلات التي يواجهها المصريين في الخارج وتوقعاتهم تجاه المستقبل المصري.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف "حسين"، أن الدستور ليس كتابا سماويا بل هو من صنع البشر وقابل للتعديل والتغيير بما يحقق مصلحة الشعب والدولة، مشيرا الى ان معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الاميركي والفرنسي والألماني والصيني والتركي وغيرها.

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ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إلى أن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديموقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية، وذلك في إطار الأجواء الديموقراطية التي تنعم بها مصر حاليا.

ودعا النائبان محمود حسين ومحمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جموع المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء، نظرا وأن كان لمجلس النواب من حقه طرح التعديلات الدستورية، بينما المواطن هو الوحيد صاحب الحق في اقرارها من خلال الموافقة عليها، معربين عن ثقتهما في قدرة الشعب المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وكرم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، الشاعرة هبة الفقي"أحدى اعضاء الجالية" بعد تأهلها بتصويت الجمهور، فى الحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء بموسمه الثامن.

الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بدأ أولى جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة، بلقاء مع الجالية المصرية بالكويت في لقاء استمر لمدة ثلاث ساعات تم فيه استعراض المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري.

وتأتي زيارة النائبين محمود حسين، محمد السلاب، عضوي الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، في بداية جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.