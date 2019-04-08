قرارات وزارية بغلق مقرات سياحية تعمل بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 82 الصادر بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2019، قرارات إدارية لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين أرقام: 2011، 268، و290 لسنة 2019، بشأن إغلاق بعض المقار السياحية؛ لمزاولتها العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة. وإلى نصوص القرارات:

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