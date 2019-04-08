برلماني: التعديلات الدستورية لتحقيق مزيد من الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة بداية تصحيح المسار، لما تتضمنه من تعديل جوهري في العديد من المواد التي تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان اليوم، أن الجميع متفق على أن دستور 2014 وضع في ظروف خاصة وهو بمثابة دستور الضرورة الذي كان الهدف منه استعادة مؤسسات الدولة وبناؤها ووضعها على الطريق الصحيح، والآن بعدما نجحت القيادة السياسية في هذا الدور لابد من إعادة النظر في الدستور خاصة وأنه ليس نصًا جامدًا غير قابل للتعديل ولكنه من صنع البشر والعديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقا لطبيعتها الداخلية وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تضمنت زيادة مشاركة الشباب وهذا ما نادى به الجميع من أجل خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعمل العام، وبالفعل تم تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة على أرض الواقع ولم تعد هذه الفكرة حبر على ورق كما كانت في الماضي، بالإضافة لتعزيز تمثيل المرأة بعد جهودها الكبيرة وكفاءتها في العديد من المناصب القيادية التي تقلدتها، وذوي الإعاقة، متابعا: "أليس هذا كله يعني بداية تصحيح المسار الحقيقي للدولة المصرية.