"الخدمات الأرضية" تحصل على المركز الأول في التصنيف الشهري لمطار هيثرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على المركز الأول على مستوى جميع شركات الطيران الدولية، في التصنيف الخاص بتداول حقائب الترانزيت مع انتظام الرحلات خلال شهر فبراير الماضي، في التصنيف الشهري الصادر من مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزيه لندن.

وحسب بيان، الاثنين، يعد التصنيف إنجازًا كبيرًا لشركة الخدمات الأرضيه، نتيجة تكاتف جميع العاملين بالشركة وعلى مستوى كل المستويات الإشرافية للوصول إلى هذا المستوى من الانتظام.

من ناحية أخرى، بدأ وفد تابع لهيئة سلامة الطيران المدني الأوروبي، التفتيش الدوري على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتجديد الاعتماد.

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وقالت مصادر بالشركة إنه جرى التأكيد على العاملين بضرورة التواجد في أماكن عملهم بدءًا من الثامنة صباحًا والالتزام بتطبيق قواعد وشروط العمل الأساسية، ومنع ترك المكاتب أو أماكن العمل، وإيقاف خلال فترة التفتيش، وارتداء زي العمل الموحد، وتعليق كارت التعارف ID وتصاريح المهبط وصعود الطائرات طوال فترة العمل.

كانت الشركة اجتازت بنجاح خلال مارس الماضي التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA" على محطاتها بجدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، في إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بأهمية الحفاظ على الاعتمادات المحلية والدولية والتى تمنح المزيد من فرص جذب شركات طيران جدد.