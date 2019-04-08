إجراء جديد من الوطنية للإعلام بشأن صرف المتبقي من علاوة 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

صرحت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالوطنية للإعلام، بأنه بناء على توجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتدبير مبالغ التمويل اللازمة لصرف العلاوات المستحقة للعاملين بقطاعات الوطنية للإعلام، جرى تدبير المبالغ لصرف المتبقي من علاوة 2016 وتحويلها للقطاعات للصرف خلال أيام قليلة.

وأضافت أمل الجندي، في بيان، الاثنين، بأنه جاري تدبير الأموال اللازمة لصرف باقي العلاوات المستحقة. ​