برلماني: نثق في قدرة الأمن على تفتيت الإرهاب وإفشال مخططاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أدان اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحادث الغادر الذي طال أرواحا طاهرة أمس، نتيجة عملية إرهابية خسيسة استهدفت سيارة قسم شرطة النزهة.

وتقدم قلدس، في بيان، الاثنين، بخالص التعازي لأسر الشهداء وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وأكد أن جموع الشعب المصري يقف جنبا إلى جنب مع الشرطة المصرية في وجه الإرهاب الغادر الذي يسعى للنيل من مقدرات الدولة.

وأكد النائب ثقته في الدولة بأجهزتها الأمنية في ملاحقة كل المسئولين عن إزهاق الأرواح البريئة، والقضاء عليهم، وعدم نجاحهم في تحقيق غرضهم الدنيء المتمثل في هدم مصر وتعطيل مسيرة التنمية.