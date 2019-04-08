محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 82 الصادر بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2019، قرار محافظ القاهرة رقم 118 لسنة 2019، بشأن طلب هيئة الأبنية التعليمية، اعتماد خطوط التنظيم للشارع الكائن بجوار محطة صرف صحي الزهور بأرض حوض العلوة "10"، بحي المرج طبقًا لما جرى تنفيذه بالطبيعة. وإلى نص القرار:

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يعتمد تنظيم أحد شوارع حي المرج بناء على طلب "الأبنية التعليمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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