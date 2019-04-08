أخبار مصر | مساعد وزير الدفاع الأمريكي يشكف السبب في لقاء ترامب والسيسي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي يشكف السبب في لقاء ترامب والسيسي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كيميت": ترامب لا يعمل من خلال طبقات معقدة من البيروقراطية.. ومن الجيد لقاء السيسي

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك كيميت، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أمريكا مهمة للغاية، بخاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وينبغي تعزيزها.

وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات المشتركة بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والنواحي الاقتصادية".

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وواصل: "أعتقد دائما أنه من المهم للغاية أن يتقابل الرؤساء مع بعضهم البعض، فإذا نظرنا إلى الطريقة التى يعمل بها الرئيس ترامب فنجد أنه لا يعمل من خلال طبقات معقدة من البيروقراطية، وإنما يحتاج إلى التحدث مع الرؤساء وجها إلى وجه.. وبالتالي من الجيد أن يأتي الرئيس السيسي إلى واشنطن".

ويبدأ السيسي اليوم، زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من ترامب.

وتعد هذه هى الزيارة الثانية للرئيس السيسى على المستوى الرسمى، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم فى صيف عام 2014 .