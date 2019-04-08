مصر | القبض على عاطلين بحوزتهما 12 قطعة حشيش بالتجمع الخامس

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 12 قطعة حشيش بالتجمع الخامس.

وتلقة قسم شرطة التجمع الخامس معلومات تفيد بقيام "محسن. ع"، "مروان. ع" عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم وباجراء التحريات الازمة واعداد الاكمنه تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض علي المتهمين وبحوزتهم 12 قطعة حشيش و1200 من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

معاقبة متهمين لشروعهم فى قتل مواطن بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 27 جنوب، بمعاقبة المتهمين بالشروع في قتل آخر ونحره لخلافات بينهم بالسجن المؤبد وغرامة ألف جنيه ومصادرة السلاح المضبوط بمنشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين فوزي السيد وهاني ربيع وأمانة سر عامر علي ويحي عبدالرشيد.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " إيهاب. ع. م " وشهرته الليبي جاد، " عادل. ف. ا " وشهرته عادل جاد، " أيمن. ف. ا " وشهرته أيمن جاد، " أدهم. و. م " وشهرته أيمن الجمل في أغسطس 2014 شرعوا في قتل المجني عليه " جمال ع إ " عمدا وأعدوا لذلك الغرض سلاح سلاح ناري " فرد روسي " وأدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص كذلك وتوجهوا للمكان الذين تأكدوا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتي وضع المتهم الثاني " كذلك " علي رقبته وهدده بالنحر ثم أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه المتهمون الثاني والثالث والرابع بالطعن بالكذالك في مواضع متفرقة من جسده محدثين إصابته لديمومة الخلاف بينهم.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها محمد أحمد إبراهيم نقيب شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر إلي توجه المتهمين للمقهي الذي تأكدوا من وجود المجني عليه فيه وعقدوا العزم علي قتله لديمومة الخلافات بينهم وأعدوا سلاح ناري " فرد روسي " وأسلحة بيضاء كذالك وما أن ظفروا به حتي أشهر المتهم الثاني سلاح أبيض وأطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه باقي المتهمون بالطعنات قاصدين بذلك قتله.