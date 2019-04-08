مصر | التحقيق مع مسجل خطر لسرقته الكلاب من داخل العقارات بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع مسجل خطر لسرقته الكلاب من داخل العقارات بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة البساتين الجزئية، التحقيق مع مسجل خطر لقيامه بسرقه الكلاب من داخل العقارات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطه البساتين عدة بلاغات من أهالي المنطقة، بقيام مسجل خطر بسرقه الكلاب من أمام العقارات.



وقامت المباحث بتكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الآكمنة اللازمة والاجراءات، تم ضبط المتهم يدعى "عبد السلام.م" وشهرته "عبد السلام كلبة"، ووالدته تدعى "نبوية.س" 50 سنة محامية، وبمواجهته أمام النيابة أقر بالواقعة، وحرر المحضر اللازم رقم 7778 جنح البساتين لسنه 2019 وأخطرت النيابة النيابة التي تولت التحقيقات.