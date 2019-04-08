مصر | سقوط 60 تاجر مخدرات بمحيط الجامعات وبحوزتهم استروكس وحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 60 تاجر مخدرات بمحيط الجامعات وبحوزتهم استروكس وحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (56) قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(60) متهما خلال 72 ساعة الأخيرة ضمت و5 كيلو حشيش، 1.8 كيلو استروكس، 748 جرام هيروين، 400 جرام بانجو، 200 جرام أفيون، (3،784) قرص مخدر مختلف الأنواع.
وتم ضبط بحوزة المتهمين (23،155) ألف جنية من حصيلة البيع و(62) هاتف محمول، و(4) سيارات و(4) دراجات نارية، و(8) سلاح أبيض، طبنجة صوت و4 طلقات صوت تستخدم في أنشطتهم المؤثمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.
سقوط شخصين بأسيوط لجمعهما 29 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بأسيوط لجمعهما 29 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج.
ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام (مدرس) 1973يعمل بإحدى الدول العربية، سبق اتهامه في قضية "اتجار في النقد" وابن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد في صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحساب "الثاني" ابن شقيقه ببنكين بأسيوط، والذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [29,000,000 تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى].
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.