مصر | سقوط 60 تاجر مخدرات بمحيط الجامعات وبحوزتهم استروكس وحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 60 تاجر مخدرات بمحيط الجامعات وبحوزتهم استروكس وحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (مُحيط الكافتيريات- الجامعات) وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (56) قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(60) متهما خلال 72 ساعة الأخيرة ضمت و5 كيلو حشيش، 1.8 كيلو استروكس، 748 جرام هيروين، 400 جرام بانجو، 200 جرام أفيون، (3،784) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتم ضبط بحوزة المتهمين (23،155) ألف جنية من حصيلة البيع و(62) هاتف محمول، و(4) سيارات و(4) دراجات نارية، و(8) سلاح أبيض، طبنجة صوت و4 طلقات صوت تستخدم في أنشطتهم المؤثمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.