مصر | "الأمن العام" ينفذ 1.9 مليون حكم قضائي ويحصل 80 مليون جنيه غرامات خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" ينفذ 1.9 مليون حكم قضائي ويحصل 80 مليون جنيه غرامات خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مارس الماضي، حملات مكبرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم فى إنضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت الجهود المبذولة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ (1980313) حكم قضائى متنوع، شمل(8990) حكم جنائى أبرزها ( 3525 مخدرات - 1336 سلاح - 496 قتل وشروع فيه - 742 سرقة بالإكراه).

كما تم تنفيذ (576428) حكم جزئى، أبرزها ( 24244 سرقة - 15994 سلاح أبيض –58122 تعدى وضرب - 17911 نصب)،(109862) حكم مستأنف أبرزها ( 6781 سرقة - 1581 سلاح أبيض – 11413 تعدى وضرب - 6024 نصب )،(1023708) حكم غرامة،(261325) حكم مخالفة.

كما ساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها فى تحصيل مبالغ قدرها (79916444) جنيهًا فى أحكام الغرامات و(5477791) فى أحكام المخالفات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.