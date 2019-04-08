مصر | "الأمن العام" يضبط 1867 قطعة سلاح و2022 قضية مخدرات خلال 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 1867 قطعة سلاح و2022 قضية مخدرات خلال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 10 أيام عن ضبط 1867 قطعة سلاح نارى، بحوزة ( 1647 متهم) من بينهم 2 رشاش جرينوف، 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 2224 قطعة سلاح أبيض،2022 قضية مخدرات ضمت 2145 متهما

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى عقد جلسات صلح بين أطراف (5) خصومات بنطاق مديريات أمن ( الشرقية، مطروح، الغربية، الفيوم، أسيوط ) فى النزاع القائم بينهم وكذا إستهداف أطراف 11 خصومة ثأرية، أسفرت عن ضبط ( 15 متهم ) بحوزتهم ( 8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 6 فرد محلى، 12 خزينة، 284 طلقة مختلفة الأعيرة ).

